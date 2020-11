Bayern Monaco, Boateng sul rinnovo: «Nessuno mi ha chiamato»

Jerome Boateng ha parlato della trattativa per il rinnovo con il Bayern Monaco

Jerome Boateng, difensore tedesco del Bayern Monaco, in una intervista a Süddeutsche Zeitung ha parlato della trattativa per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2021, con il club bavarese.

«Onestamente sono sorpreso. Nessuno mi ha detto nulla, nessuno mi ha chiamato per darmi alcun tipo di comunicazione a riguardo. Non avevo idea di questa cosa. Ho sempre avuto l’impressione che il tecnico e in generale la squadra mi apprezzino».