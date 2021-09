Bayern Monaco, Lewandowski: «Mi sento bene. Posso giocare altri 4 anni»

Robert Lewandowski parla dei prossimi anni della sua carriera. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Bayern Monaco

Robert Lewandowski, ai microfoni della BILD, ha parlato del futuro della sua carriera. Le parole del centravanti del Bayern Monaco:

«33 è solo un numero. Sono in forma, ho la giusta mentalità. Forse posso spingere più in alto l’asticella. Sono certo che posso giocare per altri 4 anni. Poi voglio vedere come mi snto, quanto può durare la mia carriera».