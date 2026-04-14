Bayern Monaco, Musiala è definitivamente rinato: infortunio alle spalle, impatto devastante nell’ultimo periodo. Focus sul momento del gioiello tedesco

Bayern Monaco, Musiala è tornato centrale nel club tedesco: il focus e l’analisi sul momento che sta attraversando il gioiellino

Jamal Musiala è pronto a prendersi la scena nella decisiva sfida di ritorno di Champions League contro il Real Madrid. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco TZ, il gioiello del Bayern Monaco viaggia a grandi passi verso una maglia da titolare per il super scontro in programma mercoledì all’Allianz Arena.

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L’infortunio superato e il dubbio Gnabry

Messa definitivamente alle spalle la frattura al perone subita la scorsa estate durante il Mondiale per Club, il trequartista tedesco è tornato a pieno regime e ha riacquistato un ruolo centrale nelle gerarchie della squadra. Il suo inserimento dal primo minuto potrebbe essere ulteriormente agevolato dalle condizioni fisiche di Serge Gnabry, la cui presenza resta in forte dubbio a causa di un fastidio al ginocchio.

L’exploit in campionato e la fiducia di Kompany

I segnali di ripresa del classe 2003 sono stati devastanti. Nell’ultimo turno di Bundesliga, Musiala è stato l’assoluto dominatore e MVP del clamoroso 5-0 inflitto al St. Pauli, sbloccando il match con un insolito colpo di testa e mettendo a referto anche un assist. Una prestazione maiuscola che ha convinto in pieno il tecnico Vincent Kompany, ormai deciso ad affidarsi dal primo minuto a uno dei giocatori più imprevedibili e letali del club bavarese per tentare di abbattere i Blancos.