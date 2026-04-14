Mercato Milan, Allegri indica Kean come rinforzo ideale: sul tavolo uno scambio inatteso con la Fiorentina

Mercato Milan, Kean torna un obiettivo concreto: Allegri lo vuole e spunta un possibile scambio con la Fiorentina

Il Milan ha riacceso i riflettori su Moise Kean, tornato con forza tra gli obiettivi per la prossima stagione. L’attaccante della Fiorentina piace da tempo alla dirigenza rossonera e gode della massima stima di Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato con successo e lo considera il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo nel 2026/27. Con la Fiorentina in difficoltà e a rischio esclusione dalle coppe europee dopo il doppio confronto complicato con il Crystal Palace, l’addio dell’attaccante azzurro appare sempre più probabile.

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Il nodo principale resta però economico. Kean è vincolato ai viola da una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, cifra difficilmente raggiungibile in contanti dopo una stagione altalenante. Per aggirare l’ostacolo, il Milan starebbe valutando una formula alternativa: inserire nella trattativa Santiago Gimenez, reduce da un’annata deludente e desideroso di rilancio, aggiungendo un conguaglio tra i 10 e i 15 milioni di euro per avvicinarsi alla valutazione complessiva richiesta dalla Fiorentina.

L’operazione resta comunque complessa: l’ingaggio elevato del messicano e l’interesse di alcuni club di Premier League rappresentano variabili che potrebbero complicare il piano rossonero. Nonostante ciò, i contatti sono stati avviati e il dossier Kean è ufficialmente tornato sul tavolo di Casa Milan.