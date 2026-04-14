Totti sicuro: «Sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi. L’obiettivo principale è rimanere uniti»

Totti: «Sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi. 4° posto? Siamo là, a tre punti dalla Juventus»

L’ex capitano giallorosso Francesco Totti, ospite negli studi di eBay Live a Milano durante l’asta online della piattaforma Cardshub, è intervenuto sulle recenti tensioni tra il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini e l’advisor dei Friedkin, Claudio Ranieri.

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RANIERI-GASP– «Da tifoso della Roma dico che l’obiettivo principale è rimanere uniti, anche se ci sono screzi interni. Sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi»

4° POSTO – «Siamo là, a tre punti dalla Juventus. Spero si uniscano tutte le forze che hanno a disposizione. Poi a fine stagione si tireranno le somme. L’unico obiettivo è la Roma in questo momento, quello che tutti noi romanisti ci auguriamo che possa andare tutti nella stessa direzione. Poi i problemi ci stanno ovunque, però esporli così in questo momento non mi sembra giusto»

NO MONDIALE ITALIA – «Le chiacchiere le porta via il vento, è difficile trovare un aggettivo per il terzo Mondiale consecutivo senza l’Italia. Non voglio andare contro nessuno, perché sono stato giocatore, ma qualcosa va cambiato e bisogna tornare come ai vecchi tempi».