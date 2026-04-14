Torino, D’Aversa rispolvera i ‘ragazzi terribili’ a centrocampo: il duo Casadei e Gineitis convince! Tutti i numeri

Torino, la mossa di D’Aversa paga: Casadei e Gineitis dominano il centrocampo. Analisi e numeri della coppia rivelazione

L’ultima volta che Cesare Casadei e Gvidas Gineitis avevano retto da soli il centrocampo del Torino risaliva al 18 agosto contro il Modena, nel primo turno di Coppa Italia. Un 4-2-3-1 inaugurale che sembrava destinato a essere accantonato per fare spazio a moduli con un regista puro (come Asllani, Prati, Ilkhan o Tameze). Contro il Verona, Roberto D’Aversa è sembrato tornare all’antico, ma la scelta di questa coppia risponde in realtà a una calcolata e vincente evoluzione tattica. La Gazzetta dello Sport esalta oggi il duo granata.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.



L’impatto devastante di Casadei

Scegliendo l’ex Chelsea contro gli scaligeri, il tecnico cercava centimetri, strapotere nei duelli aerei e solidità sulle seconde palle. Casadei non è solo un eccellente incursore, ma vanta un fiuto del gol fuori dal comune: in questo 2026 ha già realizzato 5 reti in soli 610 minuti, vantando una media da attaccante di un gol ogni 122 minuti. Sabato, alla sua prima da titolare con D’Aversa, è andato ancora a segno. L’allenatore è stato chiaro: «Risolve le gare cambiando posizione e le prende tutte di testa. Ha un talento importante, ma ora gli serve la giusta abnegazione per la definitiva consacrazione».



Gineitis: corsa, mancino e nuova regia

Al suo fianco, il ventunenne lituano è ormai una certezza, essendo l’unico centrocampista sempre impiegato dal primo minuto dal nuovo allenatore. Gineitis abbina corsa, pressing feroce e letture difensive, ma D’Aversa gli chiede uno step ulteriore: provare più spesso la conclusione da fuori (come fatto recentemente in Nazionale) e assumersi la responsabilità della distribuzione del pallone. Questo permette al Torino di rinunciare al “play” classico, liberando lo slot per far agire Vlasic da tuttocampista.



Le alternative e il sorriso della Primavera Per le ultime sei giornate, le rotazioni coinvolgeranno anche le altre pedine: Prati (definito dal mister un “geometra”) e Ilkhan (“più portatore di palla e mezzala”). Intanto, in attesa della sfida dei “grandi” contro la Cremonese, il mondo granata sorride grazie alla Primavera. A Orbassano, i giovani di casa hanno battuto i pari età grigiorossi per 3-0 grazie alle reti di Gabellini (su rigore), Conzato e Kugyela. Un successo arrivato addirittura in dieci uomini (espulso Acquah), che porta la squadra a quota 42 punti, a +6 dalla zona playout.