Benitez non ha dubbi: «L’Inter è una grande società, guidata da un manager come Marotta che ha un senso innato per la gestione»

Benitez si racconta alla Gazzetta dello Sport: «L’Inter è una grande società, guidata da un manager come Marotta che…»

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Rafa Benitez è tornato a commentare il momento dell’Inter dopo la spettacolare vittoria sul Como. L’ex tecnico nerazzurro ha analizzato il lavoro svolto finora da Cristian Chivu, soffermandosi sulla corsa Scudetto e sulle prospettive della squadra tra campionato e Coppa Italia e non solo. Le sue parole:

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

SULLA SFIDA TRA INTER E NAPOLI NEGLI ULTIMI ANNI: «Semplice osservazione: l’Inter ha vinto nel 2021, il Napoli nel 2023, l’inter nel 2024, il Napoli nel 2025. E nel 2026, beh, si può dire che I’Inter è quasi pronta a festeggiare. Sono le migliori, evidentemente. E quest’anno la migliore delle due è stata l’Inter».

SUL LAVORO SVOLTO FINORA DA CHIVU: «Gli va dato il merito di aver saputo governare situazioni anche al limite. Oggi si tende a dimenticare, ma un anno fa dopo che lo scudetto era andato al Napoli e la finale di Champions s’era trasformata in un tragedia, c’era aria pesante. Anche se, la qualità dell’organico è sempre stata altissima. Momenti difficili? Penso alla eliminazione dalla Champions con il Bodo, probabilmente il punto più doloroso e anche la fase più delicata. Ma l’Inter è una grande società, guidata da un manager come Marotta che ha un senso innato per la gestione. Al resto ci ha pensato anche l’anima della squadra, che è emersa».

SUI TANTI INFORTUNI DEL NAPOLI: «Sul piano degli infortuni, la classifica mi sembra che la vinca nettamente il Napoli. Però questi ragionamenti non mi appassionano, io premio sempre chi ha avuto la forza di resistere e di imporsi, altrimenti resteremmo nella teoria. L’Inter ha riscoperto Zielinski, tanto per fare un nome, ha fronteggiato con serenità la crisi di gol che ha attraversato Thuram, ha avuto fiducia in Pio Esposito, ha trovato ancora e di nuovo Dimarco».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI BENITEZ SU INTERNEWS24