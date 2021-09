Bayern Monaco, Nagelsmann: «Dinamo squadra forte. Coman pronto a tornare»

Julian Nagelsmann ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suo Bayern Monaco e la Dinamo Kiev

Conferenza stampa di Julian Nagelsmann. Il tecnico del Bayern Monaco ha analizzato lo scontro che attende i bavaresi domani sera contro la Dinamo Kiev. Le parole riprese da TMW:

DINAMO KIEV – «È una squadra forte, una delle più importanti in patria. Non solo, sono una squadra molto giovane, dotata di un’ottima difesa. Non a caso il Benfica non è riuscito a segnare neanche un gol contro di loro».

COMAN – «Sta bene, è felice di poter tornare in campo, anche se servirà la massima attenzione per evitare ricadute muscolari».

INFORTUNATI – «È importante avere la rosa al completo, anche in allenamento in questo modo i giocatori hanno maggiori stimoli».

SULE – «Ho un rapporto speciale con lui, lo conosco da quando era molto giovane. È un calciatore eccezionale. Ha iniziato a giocare come 10, ha ancora i numeri del fantasista e lo può far vedere in fase di impostazione».

IMPEGNI E SOSTA NAZIONALI – «L’ultima sosta per le nazionali non è stata così entusiasmante, visto che abbiamo avuto diversi infortunati. Capisco però che un CT voglia vincere e usare i migliori giocatori a disposizione. Non posso neanche commentare i tanti impegni ravvicinati, non è il compito di un allenatore».