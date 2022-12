Bayern Monaco, senza Neuer la porta è sguarnita: si pensa a Nubel

Con l’infortunio di Neuer, il Bayern Monaco pensa a riportare in Baviera Alexander Nubel, attualmente in prestito in Francia al Monaco

Con l’infortunio patito durante una vacanza sugli sci, il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Manuel Neuer.

Per trovare chi prenderà il suo posto per proteggere la porta, i tedeschi starebbero pensando ad una pista interna. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, i bavaresi vorrebbero richiamare dal prestito Alexander Nubel, che attualmente difende la porta dell’AS Monaco in Francia.