Incidente sugli sci per Manuel Neuer: gamba rotta e stagione finita per il portiere tedesco del Bayern Monaco

Stagione finita per Manuel Neuer. Il portiere tedesco del Bayern Monaco, dopo la delusione mondiale, il capitano dei tedeschi si era preso qualche giorno di vacanza sugli sci. Il portiere però ha riportato un’infortunio alla coscia: operato subito, ma per lui la stagione finisce qui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Neuer (@manuelneuer)

«Ehi ragazzi, che dire, la fine dell’anno poteva sicuramente andare meglio.. Cercando di schiarirmi le idee dallo sci, mi sono rotta la parte bassa della coscia. L’operazione è andata molto bene ieri. Grazie al team medico! Però mi fa male sapere che la stagione in corso è finita per me. Tenetevi tutti al sicuro! Il vostro Manuel – Ehi ragazzi, che dire, la fine dell’anno poteva sicuramente andare meglio… Mentre cercavo di schiarirmi le idee mentre sciavo, ho subito una frattura alla parte inferiore della gamba. L’operazione di ieri è andata bene. Grazie mille ai medici! Però mi fa male sapere che la stagione in corso è finita per me. Stammi bene! Il vostro Manuel».