Belgio, Alderweireld: «Vogliamo vincere. Così fermerò Cristiano Ronaldo»

Toby Alderweireld, difensore del Belgio, ha parlato in vista degli ottavi di finale di Euro 2020 contro il Portogallo

Toby Alderweireld, difensore del Belgio, ha parlato in vista degli ottavi di finale di Euro 2020 contro il Portogallo. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

«Siamo davvero affamati, vogliamo vincere qualcosa. Stiamo facendo di tutto per dimostrare che siamo la Golden Age. Abbiamo già dimostrato di poter battere qualsiasi avversario. Il Portogallo sarà un avversario tosto ma crediamo in noi. Il Portogallo non è solo Ronaldo, e comunque lui si ferma con il lavoro di squadra».