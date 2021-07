In Belgio attaccano Lukaku: «Dov’era? In ombra e invisibile»

In Belgio in media attaccano Romelu Lukaku dopo la prestazione opaca contro l’Italia

Piovono critiche su Romelu Lukaku. I media belgi danno la colpa soprattutto al gigante dell‘Inter per l’eliminazione dei Diavoli Rossi da Euro2020 per mano dell’Italia. Questo quanto si legge su HLN.be.

«Hey Rom, dov’eri? Lukaku non era lo spietato assassino che l’Italia temeva tanto. Troppo in ombra durante la partita, completamente invisibile anche dopo, quando forse era troppo deluso, tant’è che non sono arrivate risposte nel post-partita».