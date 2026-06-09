Il Real Madrid pensa a Calafiori: è una richiesta di Mourinho! Primi sondaggi con l’Arsenal

Il Real Madrid pensa a Calafiori: il difensore azzurro è una richiesta di Mourinho! Primi sondaggi con l’Arsenal: il punto sulla trattativa

Il nome di Riccardo Calafiori torna al centro delle indiscrezioni di mercato internazionali. Il Real Madrid, infatti, avrebbe avviato i primi contatti esplorativi con l’Arsenal per raccogliere informazioni sul difensore azzurro, protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni e ormai considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo.

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Le indiscrezioni lanciate dalla stampa spagnola trovano conferme anche in Italia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i blancos hanno effettuato una prima telefonata ai Gunners per comprendere la posizione del club londinese riguardo a un’eventuale cessione del giocatore. Al momento non esiste ancora una vera e propria trattativa, ma il sondaggio rappresenta un segnale concreto dell’interesse madrileno.

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La dirigenza del Real Madrid starebbe valutando attentamente la situazione prima di decidere se affondare il colpo. Un ruolo centrale nell’eventuale negoziazione potrebbe essere ricoperto da Alessandro Lucci, agente del calciatore, che già in passato si è rivelato determinante per il trasferimento di Calafiori in Premier League.

Il difensore classe 2002 arriva da una stagione estremamente positiva con l’Arsenal, culminata con la conquista della Premier League, un successo storico per il club londinese, tornato sul tetto d’Inghilterra dopo oltre vent’anni. Le sue prestazioni hanno confermato il valore di un giocatore capace di abbinare qualità tecniche, duttilità tattica e personalità.

L’interesse del Real Madrid assume particolare rilevanza anche per il legame tra Calafiori e José Mourinho. I due hanno condiviso un periodo alla Roma, esperienza che ha rappresentato un passaggio importante nella crescita professionale del difensore. Nonostante alcune difficoltà vissute in giallorosso, tra il tecnico portoghese e il giocatore è sempre rimasto un rapporto di reciproca stima.

Proprio l’uscita dalla Roma si è trasformata in un punto di svolta per la carriera dell’azzurro. Dopo le esperienze nella capitale, Calafiori ha saputo rilanciarsi prima con il Basilea e successivamente con il Bologna, diventando uno dei protagonisti della storica qualificazione in Champions League conquistata dal club emiliano.

Le eccellenti prestazioni offerte in Serie A gli hanno spalancato le porte dell’Arsenal, dove ha continuato il proprio percorso di crescita fino a diventare uno degli elementi più affidabili della rosa londinese. Ora il possibile interesse del Real Madrid rappresenta un’ulteriore conferma della sua definitiva consacrazione a livello internazionale.

Per il momento tutto resta in una fase preliminare, ma il nome di Riccardo Calafiori è destinato a essere uno dei più seguiti nelle prossime settimane di mercato. L’Arsenal osserva, il Real Madrid valuta e il futuro del difensore italiano potrebbe presto diventare uno dei temi più caldi dell’estate calcistica europea.