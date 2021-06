Belgio, Carrasco: «Il Portogallo deve avere paura. Cristiano Ronaldo...»

Yannick Carrasco, attaccante del Belgio, ha parlato in conferenza stampa in vista degli ottavi di finale contro il Portogallo

Yannick Carrasco, attaccante del Belgio, ha parlato in conferenza stampa in vista degli ottavi di finale di Euro 2020 contro il Portogallo. Le sue dichiarazioni.

«L’altro lato era più facile. A quanto pare non è meglio essere primi nel girone, ma d’altra parte gli avversari hanno paura a giocare contro di noi. Dobbiamo solo dimostrare che è giusto abbiano paura. Non dobbiamo dare spazio a nessuno contro il Portogallo, soprattutto non a Cristiano Ronaldo».