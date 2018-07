Dopo 15 minuti il Belgio è in vantaggio grazie al goffo autogol di Fernandinho che batte Alisson con un colpo di spalla

Prova, fino a qui, da incubo per il centrocampista del Manchester City Fernandinho. Il brasiliano, che fino a questo momento aveva giocato appena 65 minuti al Mondiale, si è reso protagonista di un goffo autogol che ha portato in vantaggio il Belgio. Sul tiro dalla bandierina di Chadli, sale in cielo Fernandinho che, provando a colpire la palla di testa, impatta la sfera con la spalla e con una sfortunata carambola batte Alisson. Belgio in vantaggio e Brasile sotto choc dopo che nel primo quarto d’ora si era reso davvero pericoloso dalle parti di Courtois.