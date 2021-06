Belgio, Lukaku esulta: «Con De Bruyne la partita è cambiata»

Il Belgio conquista la sua seconda vittoria di fila ad Euro 2020: le parole di Romelu Lukaku al termine della sfida

Romelu Lukaku decisivo anche senza andare a segno nella rimonta del Belgio contro la Danimarca ad Euro 2020. Le parole a fine partita del centravanti dell’Inter rilasciate ai microfoni della Uefa.

«E’ stata una partita difficile, lo sapevamo. Loro hanno iniziato bene e hanno meritato il vantaggio nel primo tempo. Soprattutto dopo tutto quello che hanno vissuto con la situazione di Eriksen: gli va dato tanto merito. Ma siamo stati bravi anche noi per aver recuperato il risultato. Nella ripresa qualcosa è cambiato, soprattutto a livello di possesso palla. Il nostro gioco con de Bruyne è cambiato a livello tattico, ha occupato meglio gli spazi ed è stato importante in raccordo all’attacco. I tifosi? Fa tanta differenza, soprattutto all’inizio è stato un vantaggio per loro. Ma sicuramente è stato bello ritrovare uno stadio pieno».