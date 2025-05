L’Union SG è campione di Belgio: trionfo storico dopo 90 anni

L’Union SG è campione del Belgio: un trionfo atteso dai tifosi da 90 anni: clamorosa rimonta nella fase a playoff del campionato

Dopo un’attesa lunga novant’anni, l’Union SG è tornata sul tetto del Belgio, scrivendo una pagina storica del calcio nazionale. Come riportato da diverse fonti locali, il club di Bruxelles ha conquistato il titolo al termine di una stagione incredibile, culminata con una rimonta straordinaria nella fase playoff. Dopo aver chiuso la stagione regolare al terzo posto, alle spalle di Genk e Club Brugge, l’Union ha cambiato marcia nella poule scudetto: nove vittorie e un pareggio su dieci partite, approfittando del tracollo del Genk (cinque sconfitte) per chiudere al primo posto e festeggiare il titolo tanto sognato.

Il trionfo arriva dopo anni di cocenti delusioni. Solo un anno fa, nel 2023/24, l’Union aveva dominato la stagione regolare per poi cedere il passo al Club Brugge nei playoff. Ancora più amara la beffa del 2022/23, quando fu superata all’ultima giornata dall’Anversa con un gol in pieno recupero di Alderweireld. Promossa in Pro League nel 2022 dopo un’assenza che durava dal 1974, l’Union Saint-Gilloise ha vissuto una rapida ascesa, affacciandosi anche alle coppe europee. Ma il traguardo più atteso era questo: tornare campione del Belgio, riportando a casa un titolo che mancava dal 1935. Un successo che profuma di riscatto, costruito con pazienza, visione e una fede incrollabile nel proprio progetto. E la scena che ha accompagnato il trionfo ha reso il tutto ancora più memorabile: come riportato dal podcast Sweeper, un elicottero era pronto a decollare per consegnare il trofeo, ma solo all’ultimo secondo ha saputo dove atterrare – a Saint-Gilles, ovviamente.