Belgio, Vermaelen attacca: «Il format di Euro 2020 è ingiusto»

Thomas Vermaelen, difensore del Belgio, ha criticato il format di Euro 2020: le sue dichiarazioni ai microfoni del Daily Mail

«Questo format è ingiusto. Ci sono squadre che giocano tutte e tre le partite nel proprio paese e altre che devono viaggiare. Tutti questi viaggi non fanno bene al fisico dei giocatori, soprattutto in un torneo così breve. Noi siamo dovuti tornare dalla Russia con tre ore di viaggio nel corpo. In ogni caso la mia non vuole essere una lamentela, non ci vedranno lamentarci, dobbiamo solo accettare questa situazione. Il torneo è stato pensato in questo modo».