Bellinazzo: «Serie A spezzatino, c’è un motivo. E il Napoli…»

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare la possibile divisione della Serie A nella prossima stagione.

«La modernità sta portando al calcio spezzatino. Si cerca di spalmare su tutto l’arco del weekend le partite nell’ottica di avere un’audience più alta e per massimizzare i ricavi per chi ha comprato i diritti. Questo ha sollevato le polemiche ma la vecchia abitudine di avere tante partite in una sola giornata l’abbiamo persa da tempo. Il Napoli è una di quelle squadre candidate a giocare molte partite il lunedì sera. I diritti sono già stati venduti. Bisognerà fare due conti con la calcolatrice per capire quanto verrà a costare il calcio la prossima stagione, si spera qualcosa in meno, questo nell’ottica dei consumatori».