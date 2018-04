Belotti-Iago Falque, battibecco sul gol di Ljajic: ecco cos’è successo – VIDEO

Piccolo screzio in casa granata tra Andrea Belotti e Iago Falque. I due litigano in occasione del gol di Ljajic per l’1-0 del Torino sull’Inter. Ecco il motivo principale

Piccolo screzio in casa Torino in occasione del gol di Adem Ljajic per l’1-0 contro l’Inter tra Iago Falque e Andrea Belotti. Quest’oggi, ore 12.30, le formazioni di Torino e Inter si sono sfidate al ‘Grande Torino’ per la sfida valevole per la giornata numero 31 del campionato italiano di Serie A. Al netto di una supremazia territoriale dell’Inter, però, è stata la formazione granata dell’ex Walter Mazzarri a trovare la rete del vantaggio.

Gol del vantaggio, tra l’altro, realizzato proprio da un ex calciatore nerazzurro, quell’Adem Ljajic giramondo del gol che oggi ha purgato il suo ex compagno Handanovic. In occasione del gol, però, e anche durante l’esultanza, Andrea Belotti e Iago Falque hanno battibeccato a lungo. Il motivo? Belotti chiedeva al compagno di allargarsi e attaccare la profondità mentre l’esterno spagnolo rimaneva fermo immobile ad attendere l’assist del compagno.