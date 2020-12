Belotti: «Premio Scirea? I miei genitori saranno orgogliosi»

Ad Andrea Belotti è stato consegnato il premio Gaetano Scirea: queste le sue parole a margine della premiazione del Golden Boy

Durante le premiazioni del Golden Boy, ad Andrea Belotti è andato il premio Gaetano Scirea per professionalità, attaccamento ai valori sportivi ed esemplare comportamento in campo. Le sue parole.

«Saluto prima di tutto la signora Mariella Scirea, è una grande soddisfazione ricevere questo prestigioso premio per le motivazioni per cui mi è stato assegnato. Saranno orgogliosi i miei genitori per gli insegnamenti che mi hanno dato. Auguro un sereno Natale e un bel 2021 e che possiamo tornare ad abbracciarci».