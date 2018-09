Torino-Napoli, lunch match della 5ª giornata, metterà di fronte due grandi coppie d’attacco: Belotti-Zaza e Milik-Mertens

«Toccherà a Belotti-Zaza? Deciderò solo all’ultimo istante, fatemi pensare: voglio una squadra che sappia cambiare pelle in corso d’opera» ha detto Walter Mazzarri in conferenza stampa alla vigilia. Tutte le indicazioni però sembrano portare proprio a una maglia da titolare per la coppia gol del Torino. Belotti e Zaza non hanno mai giocato insieme e potrebbero farlo in Torino-Napoli, lunch match della 5ª giornata in programma quest’oggi, alle ore 12.30 a Torino. I nuovi gemelli del gol granata potranno dimostrare che possono coesistere.

Sarà una bella sfida per i due attaccanti granata che dovranno provare a sfruttare a loro favore l’assenza di Iago Falque, ko per infortunio. Dall’altra parte è prevista invece una staffetta tra Dries Mertens e Arek Milik. I due cercano riscatto ma, salvo sorprese, non giocheranno insieme dal 1′ minuto. I due possono coesistere, lo hanno già dimostrato, ma Ancelotti sembra orientato a dare una chance al folletto belga. Anche Arek cerca il riscatto ma il polacco dovrebbe partire dalla panchina. Il centravanti potrebbe tornare utile a gara in corso e potrebbe anche giocare in coppia con Dries. Torino-Napoli, doppia sfida nella sfida con il gioco delle coppie…gol.