Torino-Napoli: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Torino-Napoli, 5ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Torino e Napoli si affronteranno alle 12.30 sul campo dello Stadio Olimpico del Grande Torino. Il Napoli arriva alla sfida di pranzo dopo l’impegno in Champions League contro la Stella Rossa di Belgrado. Diversamente da quanto ci si aspettava, gli azzurri hanno raccolto solamente un pareggio che non fa ben sperare per il cammino in Europa considerate le avversarie quali Liverpool e PSG. Dall’altra parte, in Serie A, il Napoli si trova attualmente a 9 punti in classifica conquistando 3 vittorie in quattro giornate. Tuttavia i partenopei, in tutte le sfide finora disputate, non hanno dimostrato di essere la corazzata dell’anno scorso e hanno subito ben 6 reti in 4 partite. Brutta, bruttissima poi la prestazione sul campo della Sampdoria, squadra che ha rifilato 3 reti al club di De Laurentiis.

La sfida di Torino sarà quindi un test importante per Ancelotti considerando anche che si troverà di fronte una squadra che vuole riscattare i torti arbitrali subiti nella gara di Udine. Il Torino si trova attualmente a metà classifica con 5 punti, pochi considerando le ambizioni del club di Urbano Cairo. Tuttavia, trovare nelle prime giornate Inter, Roma, la sorpresa SPAL e in trasferta l’Udinese non è stato sicuramente facile. La squadra di Mazzarri è alquanto altalenante finora e per tale motivo è abbastanza imprevedibile. Può infatti esser in grado di vincere e perdere con qualunque squadra. Anche per Mazzarri, la sfida contro il Napoli è dunque un test di maturità, un test per vedere quali sono possono essere le ambizioni per quesa stagione.

Torino-Napoli: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 12.30

Torino-Napoli: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Torino-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

Nel Toro, Mazzarri conferma il 3-5-2, ma cambia gli uomini tra centrocampo e attacco a causa dei tanti problemi fisici che hanno colpito diversi calciatori in settimana. E infatti Iago Falque, De Silvestri e Soriano potrebbero partire dalla panchina. Al loro posto rispettivamente Zaza, Ola Aina e Baselli con Rincon che tornerebbe a ricoprire il ruolo di centrale davanti la difesa. Il Torino scenderebbe quindi in campo con Sirigu in porta; Izzo, N’Koulou e Moretti in difesa; Aina, Baselli, Rincon, Meité e Berenguer a centrocampo, e infine Zaza e Belotti in attacco.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Aina, Baselli, Rincon, Meité, Berenguer; Zaza, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.

Probabile turnover tra le file del Napoli dopo la tornata di Champions League. Per tale motivo, Ancelotti potrebbe optare per l’impiego di Rog e di Verdi al posto di Allan e di Insigne. Probabile anche la presenza di Karnezis al posto di Ospina e di Mertens al posto di Milik. Il tecnico del Napoli potrebbe anche decidere per un cambio di modulo e virare dal 4-3-3 al 4-4-2. La formazione sarebbe quindi composta da Karnezis in porta, Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui in difesa, e Callejon, Rog, Hamsik e Zielinski a centrocampo. In attacco la coppa formata da Verdi e Mertens.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Rog, Hamsik, Zielinski; Verdi, Mertens. Allenatore: Carlo Ancelotti.

Torino-Napoli: i precedenti del match

La sfida all’orario di pranzo tra Torino e Napoli sarà l’ultima di ben 64 precedenti tra le due squadre. Il bilancio totale dei 64 incontri tra Serie A, Serie B e Coppa Italia effettuati tra lo Stadio Olimpico Grande Torino e lo Stadio Delle Alpi sorride ai granata: 24 vittorie, 23 pareggi e 17 pareggi. La prima sfida in Serie A risale al lontano 1930 quando il 20 aprile il Torino vinse per 1-0 contro gli azzurri. Ma ancor prima troviamo una roboante vittoria dei granata per 11-0 nel campionato di Divisione Nazionale.

Tuttavia, a partire dagli anni 2000, il Napoli è in vantaggio con un totale, tra Serie B e Serie A, di 6 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte. I partenopei, inoltre, sono in serie positiva da 3 stagioni dove si sono imposti nel 2015/16 per 2-1, nel 2016/17 per 5-0 e l’anno scorso per 3-1. L’ultima vittoria dei granata risale al 1 marzo 2015 quando il Torino di Ventura vinse per 1-0 contro il Napoli di Benitez. In precedenza tra il 2007 e il 2009 arrivarono due vittorie di fila per i granata: Torino–Napoli 2-1 nel 2007/08 e Torino–Napoli 1-0 nel 2008/09.

Torino-Napoli: l’arbitro del match

La sfida in programma alle ore 12.30 di oggi tra Torino e Napoli vedrà come direttore di gara Massimiliano Irrati di Firenze. Per l’arbitro classe ’79, la partita di oggi sarà la terza di Serie A della stagione 2018/19 dopo aver arbitrato alla seconda giornata Juventus e Lazio e dopo aver diretto nella scorsa giornata Frosinone e Sampdoria, gara vinta per 5-0 dai blucerchiati.

L’arbitro di sarà coadiuvato dalla coppia di guardalinee composta da Alberto Tegoni di Milano e Saverio Passeri di Torino. Al quarto uomo Luca Banti di Livorno, mentre al VAR e all’AVAR saranno presenti Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo e Mauro Tonolini di Milano. Tra Irrati e il Toro sono ben 14 i precedenti con un bilancio abbastanza equilibrato: 5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Da considerare il fatto che tutte e 4 le sconfitte siano avvenute in casa (Torino-Bologna 1-2; Torino-Napoli 0-5; Torino-Inter 0-1 e Torino-Lazio 0-1).

Per quanto riguarda il Napoli, i precedenti sono 10, ma sorridono ai partenopei in quanto si registrano 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Entrambe le sconfitte sono arrivate però fuori casa e una di queste è stata proprio con il Torino. Era infatti il 1 marzo del 2015 quando il Toro di Ventura inflisse una sconfitta per 1-0 in casa contro il Napoli di Benitez. Per l’arbitro Irrati si tratta dunque della terza sfida tra Torino e Napoli in casa dei granata: Torino–Napoli 1-0 del 1 marzo 2015; Torino–Napoli 0-5 del 14 maggio del 2017.

Torino-Napoli Streaming: dove vederla in tv

Torino-Napoli sarà trasmessa a partire dalle ore 12.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN.