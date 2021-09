Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, parla dell’arrivo sfumato di Berardi e della permanenza di Vlahovic

Marco Benassi, ai microfoni di Radio Toscana, ha parlato dei temi del calciomercato della Fiorentina.

BERARDI – «Non so quanto sia stato vicino Berardi. C’è stata la possibilità che arrivasse, questo lo so per certo, ma non so il motivo per il quale non è arrivato. Spero in un prossimo futuro di giocare insieme. Il nome di Berardi viene sempre fuori. Per me è come un fratello».

VLAHOVIC – «Ho parlato tanto con Dusan e non ha mai avuto dubbi sul rimanere qui. Ha fame ed è una caratteristica che hanno tutti i serbi. Come lui anche Milenkovic. Spero che rinnovi con la Fiorentina. Essendo così giovane il rischio è che si possa accontentare, ma ripeto: ha una fame incredibile, non lo farà assolutamente».