Juve-Napoli, Benatia bersagliato: «Ancora decisivo in negativo al 90’» – FOTO

La Juventus ha perso in casa con il Napoli e ha preso gol al 90′ da Koulibaly nella sfida che valeva mezzo Scudetto. Medhi Benatia è finito sul banco degli imputati, dopo una settimana che lo ha visto protagonista per il caso Crozza. Il difensore si è perso Koulibaly in occasione della rete decisiva e a molti tifosi bianconeri sono venuti in mente gli svarioni nelle ultime prestazioni. Quello con il Real Madrid all’ultimo secondo, ma anche la marcatura su Duabaté a Benevento di certo non eccellente.

«Un grande giocatore fino all’89’» si legge sui social, che sono impietoso con l’ex di Roma e Udinese. C’è anche chi spiega così la mancata titolarità del giocatore negli ultimi due anni juventini: «Ecco perché giocava Bonucci, era più attento». Insomma, su Facebook e Twitter continua la settimana nera di Benatia. La Juventus, invece, potrà rifarsi già da sabato prossimo nel derby d’Italia più importante degli ultimi anni. Come ha detto Allegri, la gara con l’Inter è quella decisiva.

could this header from Kalidou Koulibaly to give Napoli a 1-0 victory over Juventus in Turin help bring the Scudetto to Naples for the first time since 1990? pic.twitter.com/tcOfsciunk

