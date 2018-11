Juve, ‘caso’ Benatia? Il difensore ha chiesto la cessione

Medhi Benatia potrebbe chiedere la cessione alla Juventus. Il difensore centrale piace anche al Milan: le ultimissime

Problema Benatia in casa Juventus? «Io faccio fatica a giocare una partita ogni tanto: l’anno scorso facevo bene perché avevo più continuità. Purtroppo ora non ce l’ho e questo fa parte del mio mestiere: devo sempre lavorare per farmi trovare pronto, ma non è una situazione piacevole. Sono a disposizione della squadra, fino a quando starò qui darò il massimo. Che non mi va bene è normale: ho 31 anni e devo cercare di giocare il più possibile. Vediamo a gennaio che cosa succederà: quanto sono stato utilizzato, se la Juve ha bisogno di me, se vado bene ad Allegri» ha detto il difensore, schierato titolare contro il Milan.

Proprio il Milan potrebbe essere la sua prossima destinazione. Il difensore marocchino, secondo Il Corriere dello Sport, è corteggiato dai rossoneri che vorrebbero un difensore esperto ed affidabile per rinforzare gli infortunati Caldara e Musacchio, e potrebbero bussare alle porte della Juventus per chiedere il difensore ex Roma e Bayern Monaco. Il centrale sarebbe pronto a lasciare la Vecchia Signora tanto che avrebbe chiesto già la cessione e vuole lasciare Torino per giocare con continuità.