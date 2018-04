Dybala sprona la Juve: «Non dobbiamo perdere la concentrazione»

Autore di una tripletta contro il Benevento, Paulo Dybala sprona la Juventus in vista del finale di stagione: ecco le parole del gioiellino argentino

Benevento-Juventus è terminata 2-4, mattatore Paulo Dybala con un tripletta. Intervenuto ai microfoni di Premium Sport al triplice fischio, la Joya ha commentato così il finale di campionato: «Da qua alla fine tutte la partite sono importanti, non possiamo lasciare punti perché il Napoli ci darà battaglia fino ala fine».

Continua Paulo Dybala, come riportato dai nostri colleghi di Juventusnews24.com: «Dopo il gol siamo indietreggiati e sicuramente non ci ha fatto bene. Loro hanno diversi giocatori alti e mettono tanti palloni dentro l’area. Non avevano nulla da perdere ma noi abbiamo giocato bene. Concentrazione? Non dobbiamo mai perderla. Anche contro la Sppal era successo. Per noi è difficile perché tutti vogliono farsi vedere con la Juventus».