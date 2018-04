Benevento-Juventus è un Davide contro Golia da record: 65 punti di divario

Fra la prima della classe e l’ultima ci sono ben 65 punti di distacco: il divario più ampio fra i primi cinque campionati europei

Nella storia dello sport e soprattutto del calcio, quando la prima si incontra con l’ultima il risultato sembra già scritto. É la famosa favola di Davide contro Golia che si ripete all’infinito. Questo pomeriggio la prima, la Juventus, affronta l’ultima, il Benevento con un divario che separa le due compagini da record: 65 punti. In nessun top campionato europeo c’è un testacoda così ampio, neanche in Inghilterra dove la Premier League è dominata dal Manchester City che ha “solo” 64 punti di distacco dal West Bromwich. Basandoci su questi numeri, scendere in campo dovrebbe essere una formalità, poco più di una sgambata. Non la pensa così Allegri che memore dello scherzetto rifilato dal Parma nel 2014 (1-0 firmato Josè Mauri nonostante la Juventus fosse prima con 57 punti di distacco dagli emiliani) non vuole cali di concentrazione.

Juventus che arriva al Vigorito dopo la batosta contro il Real Madrid e si ritroverà di fronte un Benevento con un piede e mezzo in Serie B, ma galvanizzato dal 3-0 contro il Verona. Insomma i campani ci credono ancora e per l’occasione lo stadio registra il tutto esaurito. Un Davide contro Golia tutto da scrivere, con la possibilità di un colpo di scena che avrebbe dell’incredibile.