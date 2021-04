Allo stadio Vigorito, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Vigorito”, Benevento e Udinese si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Benevento Udinese 1-2

Fischio d’inizio – si gioca

3′ GOL DELL’UDINESE – Palla fantastica di De Paul che trova un tracciante perfetto per Molina il quale entra in area e batte con un preciso diagonale Montipò

4′ Check del VAR – Dopo un breve controllo del VAR viene convalidata la rete bianconera

9′ Udinese padrone del campo – I bianconeri dettano il ritmo del gioco con il Benevento che non riesce a creare azioni pericolose

13′ Tiro di Viola – Il primo tentativo del Benevento nasce da una punizione calciata da Viola dai 25 metri: tiro angolato, ma debole. Musso attento blocca sul palo di competenza.

16′ Musso salva su Glik – Da calcio d’angolo la palla finisce sui piedi di Glik che dal cuore dell’area di rigore fa partire un destro sul quale Musso vola e devia in angolo

20′ Chance per De Paul – Ripartenza dell’Udinese nel segno di De Paul, ma il tiro-cross è troppo debole per impensierire Montipò.

24′ Infortunio Sau – Problema muscolare per l’attaccante che ha lasciato il posto a Gaich

27′ Chance per Lapadula – Mischia nell’area di rigore bianconera, ma Lapadula è un po’ goffo nel controllo e non riesce a calciare da posizione ravvicinata.

28′ Tiro De Paul – Prova la conclusione da fuori area l’argentino con la palla che viene controllata facilmente da Montipò

32′ GOL DELL’UDINESE – Azione strepitosa di De Paul che scarica per Pereyra il quale mette in mezzo per Arslan che angola benissimo il destro e raddoppia

33′ RIGORE PER IL BENEVENTO – Clamoroso errore di Arslan che sbaglia il retropassaggio e serve Lapadula, il quale anticipa Musso e va a terra: rigore!

34′ GOL DEL BENEVENTO – Freddissimo Viola che spiazza Musso e accorcia le distanze

40′ Benevento vicino al gol – Gaich tira a botta sicuro ma viene rimpallato da Nuytinck, la palla finisce a Caldirola che in area calcia di prima intenzione ma Musso blocca la sfera in due tempi

45′ Chance per Depaoli – Tentativo di Depaoli che trova pronto Becao alla respinta di corpo.

45′ Cinque minuti di recupero

Fine primo tempo – Intervallo

Migliore in campo: al termine del primo tempo De Paul

Benevento Udinese 1-2: risultato e tabellino

RETE: 4′ Molina, 30′ Arslan, 34′ Viola rig.

BENEVENTO (3-5-2) – Montipó; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Dabo, Viola, Hetemaj, Improta; Sau (24′ Gaich), Lapadula. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Insigne, Di Serio, Schiattarella, Ionita, Iago Falque, Pastina, Diambo. Allenatore: Inzaghi

UDINESE (3-5-1-1) – Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Samir, Ouwejan, Makengo, Braaf, Micin, Llorente, Forestieri, De Maio, Zeegelaar. Allenatore: Gotti

ARBITRO – Mariani di Aprilia