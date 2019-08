L’ex Sampdoria e Genoa Pedro Pereira è vicino all’accordo con il Bristol City. Il giocatore può lasciare il Benfica

Pedro Pereira potrebbe lasciare il Benfica. Il terzino classe ’98, reduce dal prestito al Genoa ma di proprietà del Benfica, ha mercato in Inghilterra e potrebbe salutare il Benfica

Secondo Sky Sport Uk, il giocatore ex Sampdoria piace al Bristol City. Vicino l’accordo per l’esterno che dovrebbe andare a giocare in Inghilterra, in Championship, la Serie B inglese.