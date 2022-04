Benfica, Verissimo su Nunez: «Difficile trattenerlo, ci sono mercati più forti»

Nunez Juve, il tecnico del Benfica Verissimo parla del futuro dell’attaccante uruguaiano, accostato anche ai bianconeri

Nelson Verissimo parla di Darwin Nunez, attaccante uruguaiano accostato anche alla Juve. Le parole del tecnico del Benfica in conferenza stampa.

LE PAROLE – «È la legge del mercato. Ovviamente tutti vorremmo tenere giocatori come lui, ma i club hanno bisogno di soldi per gestire il quotidiano. Se dovesse andarsene lo accetteremo, in Portogallo ormai va così da tempo. Dobbiamo pensare a come prendere e valorizzare altri profili come lui, poi ci sono mercati più forti e quindi alcuni giocatori non possiamo trattenerli».