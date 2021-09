Bennacer: «Il pareggio con la Juve è un rimpianto. Venezia? Sarà difficile»

Bennacer ha parlato a Dazn nel pre partita di Milan Venezia, match valido per la quinta gionata di campionato. Le sue parole

SUL PAREGGIO CONTRO LA JUVE – «Se guardiamo a due anni va il pareggio contro la Juve sarebbe stato positivo, ma orac’è rimpianto vogliamo vincere tutte le partite»

COPPIA CON TONALI – «Per per è uguale, Sandro è forte, è vero che non abbiamo giocato molte partite insieme ma dobbiamo fare bene per dare punti alla squadra».

SUL VENEZIA – «Sappiamo che sarà difficile, ma dobbiamo fare di tutto per vincere quasta partita poi penseremo allo Spezia».

Queste le parole a Milan Tv:

«Ci siamo preparati come se fosse una grande partita perché è importante. Dobbiamo dare tutto per vincere. Tonali? Si vede che è mgliorato in tutto, lui lavora tanto, sta bene fisicamente, gioca di più e ha preso fiducia. Io sto ritrovando la mia forma, serve giocare per trovare ritmo, sono quindi contento di giocare perché più gioco più entro in forma».