Bentancur illumina l’Allianz Stadium: che numero al Valencia! – VIDEO

Nella partita vinta ieri dalla Juventus contro il Valencia, Rodrigo Bentancur ha illuminato l’Allianz Stadium con giocate da fuoriclasse

La crescita di Rodrigo Bentancur è sotto gli occhi di tutti. L’uruguaiano anche contro il Valencia è risultato uno dei migliori strappando applausi per tutto il tempo che è rimasto in campo. In particolare il centrocampista ha rubato la scena con giocate da autentiche fuoriclasse come quando ha saltato di netto tre avversari che cercavano di strappargli il pallone in pressing. Due veroniche consecutive e scarico per Matuidi, un gesto atletico e tecnico da vedere e rivedere.