Bentancur, tunnel di tacco a Bernardo Silva: che ‘busta’! – VIDEO

Uruguay-Portogallo, gioco di prestigio del giovanissimo Rodrigo Bentancur su Bernardo Silva. E la Juventus gongola…

Che Rodrigo Bentancur sia un giovane di talento lo sapevamo già. La prima stagione in Serie A con la maglia della Juventus, condita da presenze di ‘peso’ in Champions League, hanno regalato ad Allegri un centrocampista dal sicuro avvenire. Tanto che Don Rodrigo, alla veneranda età di 21 anni, classe 1997, è un titolare praticamente inamovibile della Nazionale dell’Uruguay guidata dal commissario tecnico Oscar Tabarez.

Quest’oggi, ore 20, si gioca a Sochi l’ottavo di finale del Mondiale 2018 in Russia tra Uruguay-Portogallo. Grandi emozioni nel primo tempo della sfida, concluso 1-0 grazie al gol di Cavani, ma un gesto tecnico di Bentancur ha fatto letteralmente impazzire i social network. Palla vicina alla rimessa laterale, a pochi centimetri dal calcio d’angolo: lo juventino protegge palla dal pressing di Bernardo Silva, poi lo umilia con un tunnel di tacco che lo lancia tutto solo in area di rigore. Un gesto tecnico da ‘Mondiale’, per un calciatore che nel corso della sua giovane carriera non ha certo mostrato timore nel giocare in palcoscenici importanti.