Gli ultimi rumors di mercato raccontano dell’interessamento del Napoli nei confronti di Karim Benzema

Karim Benzema e Gonzalo Higuain hanno l’esperienza al Real Madrid in comune e non è detto che non possano avere anche quella con la maglia del Napoli. Il Pipita arrivò al San Paolo per sostituire Edinson Cavani, autentico trascinatore dei partenopei quando Walter Mazzarri sedeva sulla panchina azzurra. La scelta, all’epoca, era tra il brasiliano Leandro Damiao e lui, fortunatamente, viste le parabole delle rispettive carriere, ricadde sul secondo. In questo caso, invece, il francese potrebbe prendere il posto di Dries Mertens, su cui si stanno muovendo le big della Premier League.

Benzema ed Higuain hanno condiviso lo spogliatoio del Real, poi l’argentino decise di lasciare vista la predilezione di Florentino Perez per il compagno di reparto ed il minutaggio altalenante. Il Pipita, in Italia, ha saputo rilanciarsi e trovare nuovi stimoli, cose che farebbero a caso anche di Karim, ai margini del progetto tecnico tattico di Zinedine Zidane e senza più la capacità realizzativa dei tempi d’oro. Il Napoli si ritroverebbe un autentico campione in attacco e, visti i soldi provenienti dalla Champions League e dalle possibili cessioni estive, il trasferimento non pare così utopistico ora come ora.