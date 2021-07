Benzema fuori da Euro 2020: «Vittoria rimandata. La Francia tornerà»

Benzema ha affidato a Instagram le proprie sensazioni sull’eliminazione della Francia da Euro 2020: le sue dichiarazioni

«Sono commosso nel vedere queste immagini, mi sarebbe piaciuto veder vincere la nostra Francia. Grazie ai tifosi per aver sempre creduto in noi. Le sconfitte così come gli ostacoli ci spingono a superarci. È solo il momento di rimandare la vittoria, torneremo più forti. Vorrei anche ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e tutta la Francia per aver accolto il mio ritorno con tanta gentilezza».