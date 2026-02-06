Connect with us
Benzema sull'addio all'Al-Ittihad: «Mancato saluto? Chiedete a loro… chiedete ai giocatori» – VIDEO

3 ore ago

Benzema pungente sull’addio all’Al-Ittihad: «Mancato saluto? Chiedete a loro… chiedete ai giocatori» – VIDEO

L’addio di Karim Benzema all’Al-Ittihad continua a far discutere e le sue ultime dichiarazioni non fanno che alimentare il dibattito. Dopo la partita, l’attaccante francese ha evitato di entrare nei dettagli sulla separazione dal club saudita, limitandosi a sottolineare il feeling con il nuovo gruppo. Più pungente, invece, la risposta sul mancato saluto ai suoi ex compagni, rimandando ogni spiegazione direttamente allo spogliatoio dell’Al-Ittihad

PAROLE «Sul perché abbia lasciato l’Al-Ittihad, Karim Benzema ha detto: “Parliamo solo della partita. Sento un’ottima intesa con questo gruppo e con questa squadra.” Riguardo al mancato saluto al club saudita, ha aggiunto: “Chiedete a loro… chiedete ai giocatori dell’Al-Ittihad».

