Beoni (ex collaboratore Sarri): «Alla Juve un'impresa. Con De Laurentiis...»

Loris Beoni, ex collaboratore tecnico di Sarri, ha parlato del tecnico della Lazio e del suo passato: le sue dichiarazioni

Loris Beoni, ex collaboratore tecnico di Sarri, ha parlato del tecnico della Lazio ai microfoni di Radio Marte.

SARRI JUVE – «Sarri alla Juventus ha vinto uno Scudetto difficilissimo, fu un’impresa per quella situazione. Ma credo che già molta gente si renda conto che quella fu un’annata particolare. Abbiamo fallito in Champions? Sì è vero ma a volte bisogna guardare il come. Noi su otto partite ne vincemmo sette, abbiamo sbagliato un tempo all’andata e poi non siamo stati in grado, pur vincendo, di rimontare. Alla Juventus posso dire solo che se hanno fatto una scelta con Sarri sapevano benissimo chi era. Hanno sbagliato nel non accompagnarlo nel progetto».

NAPOLI E DE LAURENTIIS – «Non so minimamente in che termine sia il rapporto tra Sarri e De Laurentiis. Siamo professionisti, quando siamo in una società diamo anima e cuore. Quando si incontrano le ex squadre c’è sempre una motivazione forte e la voglia di dimostrare».