Beppe Riso rivela: «Tonali alla Juve? È ancora presto… Ecco cosa è successo per Frattesi, su Giovane-Napoli vi dico questo»

Beppe Riso, noto agente, ha parlato di quanto successo a gennaio per quanto riguarda i suoi assistiti Tonali, Frattesi e Giovane. Le sue parole

Beppe Riso, noto e potente agente, è intervenuto a Tuttosport per raccontare quanto appena accaduto ai suoi assistiti nella finestra invernale di calciomercato.

GIOVANE AL NAPOLI E NON ALLA JUVE – «Manna si è mosso prima degli altri e già dopo le prime giornate di campionato me l’aveva chiesto. I dirigenti del Napoli sono più veloci. Giovane trova un grandissimo allenatore come Conte, che lo farà crescere in una piazza pazzesca, l’ideale per esplodere».

FRATTESI – «La Lazio ci ha provato seriamente, ma per Frattesi si erano fatti avanti anche altre squadre dall’estero come il Nottingham Forest. Credo sia normale che Davide volesse giocare di più, un sentimento comune a tutti i giocatori importanti. L’Inter, però, non ha mai aperto a una cessione di Frattesi e devo dire che Davide è felice di essere rimasto: ora sta meglio e finalmente è al 100%, sono sicuro che avrà più spazio e farà bene. C’è un legame speciale tra Frattesi e l’Inter: diciamo che fanno fatica a fare a meno l’uno dell’altra».

TONALI – «lI Newcastle fa fatica a privarsi di Sandro e lui vuole portare il club in Champions. Questi discorsi di mercato si faranno più avanti. Vedremo come finirà la stagione e poi valuteremo il da farsi».

TONALI ALLA JUVE – «Non c’è una preferenza al momento. È ancora presto. Quello che diciamo oggi non vale domani: adesso il Newcastle non poteva privarsene e non era il caso di spostarsi, anche perché Sandro è molto legato al club. In estate valuteremo e decideremo cosa fare».

GIOVANI IN RAMPA DI LANCIO – «Alla Juve c’è Pipitò, un ragazzo del 2010 davvero forte. Sono però curioso di vedere Venturino alla Roma: Lorenzo vanta qualità importanti e con un allenatore come Gasperini può tirarle fuori pienamente».