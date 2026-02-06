Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calciomercato

Beppe Riso rivela: «Tonali alla Juve? È ancora presto… Ecco cosa è successo per Frattesi, su Giovane-Napoli vi dico questo»

Published

3 ore ago

on

By

Giuseppe Riso

Beppe Riso, noto agente, ha parlato di quanto successo a gennaio per quanto riguarda i suoi assistiti Tonali, Frattesi e Giovane. Le sue parole

Beppe Riso, noto e potente agente, è intervenuto a Tuttosport per raccontare quanto appena accaduto ai suoi assistiti nella finestra invernale di calciomercato.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

GIOVANE AL NAPOLI E NON ALLA JUVE – «Manna si è mosso prima degli altri e già dopo le prime giornate di campionato me l’aveva chiesto. I dirigenti del Napoli sono più veloci. Giovane trova un grandissimo allenatore come Conte, che lo farà crescere in una piazza pazzesca, l’ideale per esplodere».

FRATTESI – «La Lazio ci ha provato seriamente, ma per Frattesi si erano fatti avanti anche altre squadre dall’estero come il Nottingham Forest. Credo sia normale che Davide volesse giocare di più, un sentimento comune a tutti i giocatori importanti. L’Inter, però, non ha mai aperto a una cessione di Frattesi e devo dire che Davide è felice di essere rimasto: ora sta meglio e finalmente è al 100%, sono sicuro che avrà più spazio e farà bene. C’è un legame speciale tra Frattesi e l’Inter: diciamo che fanno fatica a fare a meno l’uno dell’altra».

TONALI – «lI Newcastle fa fatica a privarsi di Sandro e lui vuole portare il club in Champions. Questi discorsi di mercato si faranno più avanti. Vedremo come finirà la stagione e poi valuteremo il da farsi».

TONALI ALLA JUVE – «Non c’è una preferenza al momento. È ancora presto. Quello che diciamo oggi non vale domani: adesso il Newcastle non poteva privarsene e non era il caso di spostarsi, anche perché Sandro è molto legato al club. In estate valuteremo e decideremo cosa fare».

GIOVANI IN RAMPA DI LANCIO – «Alla Juve c’è Pipitò, un ragazzo del 2010 davvero forte. Sono però curioso di vedere Venturino alla Roma: Lorenzo vanta qualità importanti e con un allenatore come Gasperini può tirarle fuori pienamente».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Guida alla diretta Tv giorgia rossi Guida alla diretta Tv giorgia rossi
Calcio Streaming3 ore ago

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto6 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×