Berardi non si sbilancia: «Futuro? Penso al Sassuolo»

Le parole di Domenico Berardi al termine di Inter-Sassuolo, match vinto 2-1 dagli uomini di Beppe Iachini

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo e protagonista della vittoria sull’Inter con la rete del raddoppio neroverde, ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine del match: «Abbiamo trascorso un momento complicato, ma siamo riusciti ad uscirne fuori con il lavoro. Ora siamo salvi e dobbiamo concludere questo campionato al meglio».

Il giocatore ha continuato: «Per me non è stata una stagione semplice, anche a causa degli infortuni. Ora mi sono ripreso e vorrei terminare bene. Se sono stato vicino all’Inter in passato? Sono al Sassuolo e penso alla mia squadra. Tutto il resto lo lascio al mio agente, al momento bisogna terminare la stagione, poi vedremo».