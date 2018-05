Bereszynski, l’agente: «Trasferimento? Solo in un grande club»

Le parole del procuratore di Bartosz Bereszynski, terzino della Sampdoria, su un eventuale futuro del suo assistito al Napoli

Szymon Pacanowski, procuratore di Bartosz Bereszynski, difensore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc ed ha parlato del futuro del suo assistito, inseguito tra le altre anche dal Napoli (leggi qui la nostra esclusiva): «E’ felicissimo di restare in blucerchiato, anche alla luce del fatto che ha rinnovato da poco il suo contratto».

L’agente ha continuato: «Se dovesse arrivare un’offerta importante, la prenderemmo in considerazione come bisogna fare, perché in questo sport può accadere di tutto. E’ anche possibile che il giocatore decida di trasferirsi, ma solo nel caso in cui si facesse avanti una grande società come lo è anche il Napoli».