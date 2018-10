Bergwijn e Lozano: coppia d’assi del Psv per l’Inter

L’Inter affronterà il Psv in Champions League e avrà un occhio di riguardo per Steven Bergwijn ma anche per Lozano

L’Inter scenderà in campo mercoledì prossimo per sfidare il Psv Eindhoven in Champions League. Sfida importantissima per il cammino europeo della formazione allenata da Luciano Spalletti. L’occasione sarà utile anche al direttore sportivo Piero Ausilio per spiare da vicino alcuni giovani talenti presenti nella rosa di Mark van Bommel. Sabato, un osservato nerazzurro era in Olanda per visionare la formazione olandese ma anche per spiare da vicino Steven Bergwijn. L’esterno classe ’97 ha realizzato 5 gol in 10 partite ed è uno dei talenti da monitorare con maggiore attenzione.

L’esterno d’attacco olandese è uno degli elementi più interessanti e potrebbe rinforzare l’attacco nerazzurro nel prossimo futuro. Un altro elemento finito nei radar dell’Inter, secondo Tuttosport, è Hirving Lozano. Il classe ’95 messicano ha disputato una prima grande stagione in Europa con oltre 20 gol, si è fatto apprezzare al Mondiale e sta continuando a sorprendere. Lozano è la stella del Psv di van Bommel ed è apprezzato dai grandi club d’Europa. Ora in corsa c’è anche l’Inter che avrà modo di valutare da vicino i due calciatori in occasione della sfida di Champions di mercoledì.