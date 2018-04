Berlusconi clamoroso: «Potrei ricomprare il Milan»

L’ex Presidente del Milan, Silvio Berlusconi, ha aperto alla possibilità di riacquistare la società rossonera: ecco le sue parole

Dichiarazione a dir poco clamoroso quelle che arrivano da Silvio Berlusconi. L’ex presidente del Milan, infatti, ha dichiarato pubblicamente di poter acquistare nuovamente la società rossonera, ceduta circa un anno fa al gruppo cinese guidato da Yonghong Li.

Queste le parole dell’ex Presidente del Consiglio, oggi a Udine per questioni politiche: «Purtroppo le nostre aspettative si sono fermate al 14-14,5%. Buona parte degli elettori ha scelto di non votarci, perché il sottoscritto ha ceduto il Milan. In molti mi fermano e mi chiedono il motivo, rimproverandomi delle condizioni in cui versa adesso la squadra. Vi confesso una cosa, se le cose dovessero continuare così, il Milan primo poi me lo ricompro» a riportare le parole Ansa.