Bernard-Milan c’è l’accordo ma ci sono due ostacoli

Bernard nel mirino del Milan. Contatti tra Leonardo e l’agente: nel mezzo c’è il Chelsea di Maurizio Sarri. Le ultimissime

Il Milan insiste per Bernard. L’esterno offensivo ex Shakhtar è svincolato e cerca una nuova squadra. Il giocatore si è offerto al Milan e l’agente ha incontrato Leonardo e ci sarebbe l’intesa di massima tra l’entourage del calciatore e il club rossonero sulla base di un quadriennale da 3,5-4 milioni di euro a stagione. I problemi al momento sono due: le commissioni da versare all’agente e la concorrenza.

Secondo Tuttosport, il Milan è in vantaggio sul Chelsea ma i Blues non mollano. Bertolucci, agente del giocatore, è volato a Londra per incontrare Kia Joorabchian, intermediario che cura il mercato del Chelsea ma la situazione è di stallo perché i londinesi devono prima cedere Willian o un altro elemento offensivo per poter ingaggiare un nuovo giocatore. Il Milan è in vantaggio ma non ha ancora chiuso: presto la resa dei conti.