Il Milan lavora per un doppio colpo. Servono un esterno e un centrocampista: nel mirino ci sono Bernard e Samassekou

Doppio colpo in casa Milan? Il club rossonero cerca un nuovo centravanti ma anche un nuovo esterno d’attacco che possa insidiare i titolari e un nuovo mediano. I rossoneri affronteranno il doppio impegno campionato-Europa League e hanno bisogno di tanti elementi di qualità per poter reggere l’urto delle due competizioni. Il Milan ha messo nel mirino Bernard, parametro zero, svincolatosi dallo Shakhtar dopo non aver rinnovato il contratto. Il giocatore chiede un ingaggio da 3,5-4 milioni di euro e potrebbe essere uno dei colpi del direttore tecnico Leonardo.

Il dirigente brasiliano, che continua a lavorare allo scambio Bonucci–Caldara, tenendo viva la pista che potrebbe portare Gonzalo Higuain in rossonero, pensa anche a Diadie Samassekou centrocampista 22enne ivoriano del Salisburgo considerato l’alternativa ideale a Kessié in vista della prossima stagione. Il mediano degli austriaci può andare via a 9-10 milioni di euro, avendo un solo anno di contratto con il suo club. Il giocatore ha collezionato 50 presenze nella passata stagione e può diventare uno dei nuovi colpi rossoneri in vista della prossima stagione. L’alternativa è Tiemoué Bakayoko, centrocampista classe ’94 del Chelsea, ex Monaco.