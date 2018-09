Bernardeschi fiducioso: «Juventus favorita per la Champions»

Le parole di Federico Bernardeschi che crede nelle chance di vittoria finale della Juventus nella Champions League 2018/2019

Federico Bernardeschi crede nelle possibilità di vittoria della Champions League da parte della Juventus. L’ex calciatore della Fiorentina, giunto alla seconda stagione con la maglia della Vecchia Signora, confida nelle chance bianconere di alzare la Coppa dalle grandi orecchie nel 2018/2019 a Madrid. Il talento di Massa Carrara ne ha parlato a margine di un evento a Milano intervistato da Sky Sport, puntualizzando come la Juve sia la favorita per la vittoria ma, al tempo stesso, è conscio delle insidie che nasconde una competizione come la Champions League.

Il fantasista della Juventus e della Nazionale, rientrato in Italia dopo la trasferta in Portogallo per la UEFA Nations League, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni di Bernardeschi sulle chance di vittoria della Juve: «La Juventus è veramente forte. Abbiamo una rosa completa, forte e composta da grandissimi calciatori. Questa è la verità, forse siamo la squadra favorita per la Champions League. Non vuol dire che sarà facile vincerla, essere favoriti non equivale a vincere, perché la Champions è un torneo particolare dove ci sono aspetti che possono cambiare da un momento all’altro. Ovviamente però c’è il fatto che noi ci sentiamo una grandissima squadra, abbastanza forte per fare il meglio possibile. Starà a noi doverlo dimostrare sul campo».