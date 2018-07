Bernardeschi vuole la prima: «Contro il Bayern vogliamo vincere»

Le parole di Bernardeschi nell’intervista rilasciata alla Instagram Tv della Juventus in vista del primo appuntamento della ICC

Federico Bernardeschi vuole iniziare con una vittoria la stagione. Questa notte la Juventus 2018/2019 farà il suo esordio nella International Champions Cup contro il Bayern Monaco. La formazione bavarese è la prima avversaria dei bianconeri nella tournée statunitense che vedrà, oltre alle tre partite della ICC in programma, la gara amichevole della Juventus contro la selezione delle All-Stars della Major League Soccer. Quest’oggi il giovane Bernardeschi è stato protagonista di un’intervista rilasciata alla Instagram Tv della Juventus per parlare del primo appuntamento in programma.

Queste le dichiarazioni dell’ex Fiorentina: «Il mio obiettivo è fare meglio dello scorso anno. Ho delle sensazioni assolutamente positive per la nuova stagione, stiamo lavorando tanto per affrontare questa tournée nel migliore dei modi. Voglio essere sempre pronto per le occasioni in cui il mister mi chiamerà e credo che un professionista debba fare questo. Questa sera giocheremo contro il Bayern Monaco, non ci aspettiamo una grande brillantezza a livello fisico ma ci sarà voglia di vincere la partita, anche se non sarà certamente facile contro la formazione tedesca».