Bernardeschi è carico: «CR7 un sogno! Per Allegri faccio anche la mezzala»

Federico Bernardeschi ha parlato del suo arrivo alla Juventus, della prima annata, di Cristiano Ronaldo e non solo

Federico Bernardeschi vuole prendersi la Juve. Il primo anno in bianconero è andato bene ma poteva andare meglio. Il giocatore, nel suo miglior momento, è stato costretto a fermarsi per un infortunio. Berna vuole fare meglio e non vede l’ora di giocare insieme a Cristiano Ronaldo: «Sicuramente c’è sempre stata la grande speranza di giocare con i grandi campioni così come di fare parte di una grande squadra – dice a Tuttosport – Era un sogno che cullavo, quello di arrivare al top. Ora posso dire di far parte di un grandissimo club fatto di eccellenti giocatori. Possiamo fare molto bene e goderci una bella annata. Fiorentina? Sono sempre più orgoglioso di aver scelto la Juventus».

Berna vuole giocare il più vicino possibile alla porta ma è disposto a fare anche la mezzala per Allegri: «Il fatto è che quando il mister ha bisogno, un professionista deve essere lì pronto e mettersi a disposizione. Oltretutto, da un punto di vista personale, se c’è l’occasione di imparare un altro ruolo rispetto a quello che si fa abitualmente, penso alla mezzala, beh, non è un problema ma un piacere e un’opportunità in più per migliorare. Credo che nel calcio moderno servano più conoscenze possibili. A parte il centrale difensivo, dove magari farei fatica… direi che posso mettermi a disposizione per tutto».