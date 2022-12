Bernardeschi: «Toronto? Ho ricevuto molto aiuto dai miei compagni di squadra»

Federico Bernardeschi, attaccante del Toronto, ha parlato della sua esperienza in MLS. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni

TORONTO – «Sono grato che da quando sono arrivato i miei compagni di squadra, il mio allenatore e la MLS mi abbiano dato un caloroso benvenuto. Dunque, è stato molto facile fin dal primo istante. Ho apprezzato la calorosa accoglienza perché non è facile avere un cambiamento così grande nella mia vita, arrivare qui come un nuovo giocatore, in un nuovo paese è stato quasi come un sogno. Ho ricevuto molto aiuto dai miei compagni di squadra e questo mi ha fatto sentire come a casa fin dal primo istante. Avrebbero potuto facilmente non offrirmi un’accoglienza così calorosa».

