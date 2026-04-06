Bernardo Silva alla Juventus: quanto offrono i bianconeri per il suo ingaggio. Svelata la proposta per portarlo a Torino!

Bernardo Silva alla Juventus: svelata l’offerta dei bianconeri per l’ingaggio del calciatore portoghese. Tutte le cifre e i dettagli

Il lungo e straordinario ciclo di Bernardo Silva con la maglia del Manchester City sta ufficialmente giungendo al termine. La conferma dell’addio è arrivata direttamente da Pep Lijnders, vice di Guardiola, intervenuto in conferenza stampa dopo il netto successo per 4-0 contro il Liverpool in FA Cup. Il centrocampista portoghese, con il contratto in scadenza il 30 giugno, non rinnoverà e saluterà la Premier League a parametro zero subito dopo il Mondiale.

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L’annuncio e l’elogio per il leader insostituibile

L’addio all’Etihad Stadium segna la fine di un’era. Le dichiarazioni del vice allenatore ufficializzano la separazione: «Ogni bella storia arriva alla fine. Spero che Bernardo si goda le ultime 6 settimane, che abbia un bel finale perché se lo merita. E si merita tutta l’attenzione possibile».

Sbarcato in Inghilterra nel 2017, Silva è stato il faro silenzioso dei trionfi di Guardiola, tanto da meritarsi quest’anno la fascia di capitano. Lijnders ne ha esaltato in modo totale l’intelligenza calcistica: «Non ci sono molti giocatori che capiscono cosa serve alla partita come lui. Bernardo capisce che la sua missione è giocare bene e far giocare bene la squadra. È uno di quei giocatori che ti accorgi quanto è importante quando non c’è. Non si può rimpiazzare, perché uno con le sue caratteristiche non esiste. È unico: per come controlla le partite, per come è leader, per come si muove, per come vede le soluzioni in campo. Se lo perdi, devi cercare qualcuno che possa aiutare a far crescere la squadra e che si inserisca tra i titolari, ma in realtà devi sperare che i tuoi giovani della Academy e quelli che hai già preso continuino a crescere. Uno come lui non si può sostituire: si vede quanto ci manca già se salta una partita, figuriamoci una stagione intera».

La Juventus tenta il colpo a parametro zero

Mentre i Citizens inseguono l’Arsenal in campionato, i top club europei si muovono per il fuoriclasse a parametro zero. Il giocatore percepisce oggi 10 milioni netti più bonus e, seppur vicino ai 32 anni, resta uno dei migliori al mondo.

La Juventus ha già rotto gli indugi avviando i contatti con l’agente Jorge Mendes: sul tavolo un contratto triennale (con opzione per il quarto) a 7-8 milioni a stagione. La concorrenza per i bianconeri è feroce: il Barcellona e il PSG sono da tempo sulle sue tracce, senza escludere le ricche alternative della Saudi League o della MLS. La priorità di Silva, però, sembra essere ancora il grande calcio europeo.